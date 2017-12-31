Министр иностранных дел ФРГ: США и России надо улучшить отношения

Зигмар Габриэль призвал США и Российскую Федерацию налаживать отношения

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль считает, что налаживание отношений между США и Российской Федерацией отвечает интересам Европы. Об этом пишет Berliner Morgenpost.

"Мы, в частности, в Европе, должны проявлять интерес к улучшению отношений между США и Россией", - заявил Габриэль. Он убежден, что только США и Россия при поддержке Китая могут предотвратить распространение ядерного оружия.

Он предостерег мировое сообщество от бездействия, когда Северная Корея развивается как ядерная держава. При этом военное решение проблемы неприемлемо, считает министр.



Ранее Габриэль заявлял, что, если ЕС сможет выработать "разумное соглашение с Великобританией, регулирующее ее взаимоотношения с Европой после Brexit, оно может стать моделью, применимой и для других стран: Украины и Турции".