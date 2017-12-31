1 января жители Земли смогут наблюдать Суперлуние
31.12.2017 19:08
В первій и последний дни нового года можно будет наблюдать Суперлуние, сообщает NASA
Фото: EPA
В понедельник, 1 января, жители Земли смогут наблюдать Суперлуние. Об этом сообщает пресс-служба NASA.
Луна будет на 14% больше и на 30% - ярче, прогнозируют специалисты. Наблюдать Суперлуние можно будет с вечера 1 января и до утра 2 января.
После этого наблюдать Суперлуние можно будет 31 января, причем оно совпадет по времени с полным лунным затмением.
До этого Суперлуние фиксировали в ночь с 3 на 4 декабря.
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