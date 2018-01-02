В США из-за морозов закрывают школы, замерзла Ниагара - видео
На востоке США из-за аномального похолодания временно закрывают школы. Рекордные арктические морозы привели к гибели четырех человек за минувшие выходные, пишет агентство Голос Америки.
В частности, школьные округа в штатах Айова, Массачусетс, Индианаполис и на северо-востоке Огайо отменили занятия 2 января из-за понижения температур на 11-17 градусов ниже нормы, то есть около 10-15 градусов мороза по Цельсию.
"Речь идет о свирепом морозе, слишком опасном, чтобы оставлять детей на улице в ожидании автобуса, который может не прийти", - заявил суперинтендант школьного округа Пибоди к северу от Бостона Герб Левин.
Как сообщают очевидцы, из-за понижения температуры на Ниагарском водопаде замерзла на окружающих предметах, деревьях и камнях водяная пыль, что создало иллюзию замерзания всего водопада.
Видео: BBC
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