Конституционный суд Молдовы приостановил полномочия президента

Додон повторно отказал премьеру в назначении предложенных им кандидатов на должности министров, что является нарушением закона

Сегодня Конституционный суд Молдовы временно приостановил полномочия президента страны Игоря Додона, чтобы разблокировать назначение новых министров. Об этом сообщает местное издание realitatea.md.

Это решение последовало за повторным отклонением Додоном предложенных премьер-министром кандидатур семи членов правительства. По закону президент может сделать это только один раз.

Теперь указы о назначении министров должен будет подписать премьер-министр Павел Филип или спикер парламента Андриан Канду.

Это решение является окончательным и не подлежит обжалованию.

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