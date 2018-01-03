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Трамп: Передайте Ыну, что у меня ядерная кнопка больше

03.01.2018 04:02
Лидер Северной Кореи в новогоднем обращении пригрозил США, что у него на столе - пусковая кнопка ядерной ракеты
Трамп: Передайте Ыну, что у меня ядерная кнопка больше
Дональд Трамп (фото - Getty Images)

Президент США Дональд Трамп в Twitter ответил на угрозу лидера КНДР Ким Чен Ына, что у того на столе есть ядерная кнопка. 

"Кто-то из его истощенного и изголодавшегося режима, пожалуйста, сообщите ему, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но она намного больше и мощнее, чем его, и моя кнопка работает!" - написал Трамп.

Лидер Северной Кореи в новогоднем обращении сказал, что пусковая кнопка у него "всегда на столе в кабинете". 

Представитель США в ООН Никки Хейли сказала, что США "никогда не примут ядерную Северную Корею", а цивилизованный мир должен быть единым и проявлять бдительность относительно ядерного арсенала КНДР. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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