Протесты в Иране: ЕС требует от властей уважать свободу мнений

Сторонам иранского конфликта следует отказаться от насильственных методов, заявила верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики

Из-за протестов в Иране верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини выступила с критикой роста насилия в стране. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Властям Ирана следует уважать право людей на свободу мнения и собраний", - заявила Могерини.

Она отметила, что в Евросоюзе следят за волнениями в Иране и сожалеют о "неприемлемых потерях человеческих жизней".

В связи с этим она призвала все стороны конфликта отказаться от насильственных методов.

28 декабря 2017 года в иранском городе Мешхед прошла демонстрация против снижения уровня жизни, которая вскоре перебросилась и на другие населенные пункты, включая столицу Тегеран. Демонстрации переросли в протесты с жертвами как со стороны протестующих, так и силовиков: в Неджефабаде был застрелен член Корпуса стражей исламской революции.

В канун Нового года президент Хассан Рухани призвал митингующих к спокойствию, но это не привело к деэскалации - протесты продолжаются.

Духовный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что "враги Ирана" вмешались в ситуацию с массовыми антиправительственными демонстрациями граждан, что привело к эскалации напряженности на улицах городов страны.

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