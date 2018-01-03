Протесты в Иране: ЕС требует от властей уважать свободу мнений
Из-за протестов в Иране верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини выступила с критикой роста насилия в стране. Об этом сообщает Deutsche Welle.
"Властям Ирана следует уважать право людей на свободу мнения и собраний", - заявила Могерини.
Она отметила, что в Евросоюзе следят за волнениями в Иране и сожалеют о "неприемлемых потерях человеческих жизней".
В связи с этим она призвала все стороны конфликта отказаться от насильственных методов.
28 декабря 2017 года в иранском городе Мешхед прошла демонстрация против снижения уровня жизни, которая вскоре перебросилась и на другие населенные пункты, включая столицу Тегеран. Демонстрации переросли в протесты с жертвами как со стороны протестующих, так и силовиков: в Неджефабаде был застрелен член Корпуса стражей исламской революции.
В канун Нового года президент Хассан Рухани призвал митингующих к спокойствию, но это не привело к деэскалации - протесты продолжаются.
Духовный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что "враги Ирана" вмешались в ситуацию с массовыми антиправительственными демонстрациями граждан, что привело к эскалации напряженности на улицах городов страны.
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