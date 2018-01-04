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Манафорт подал в суд на спецпрокурора США Мюллера

04.01.2018 00:58
Защита Манафорта утверждает, что дело против их подзащитного не связано с российским вмешательством в выборы, поэтому Мюллер превышает полномочия
Манафорт подал в суд на спецпрокурора США Мюллера
Пол Манафорт (фото - The New York Times)

Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа в 2016 году Пол Манафорт подал в суд на специального прокурора США Роберта Мюллера. Об этом сообщает The Huffington Post.

Манафорт считает, что дело против него превышает полномочия спецпрокурора, который должен заниматься вероятным вмешательством Росси в президентские выборы в США.

Защита Манафорта утверждает, что дело против их подзащитного с этим не связано. 

В октябре 2017 года Манафорт сдался федеральным властям.

Его обвиняют по 12 пунктам, основные из которых: заговор против США (вероятно, речь идет о связях с россиянами во время американских выборов); работа в качестве иностранного агента без соответствующей регистрации; отмывание денег (переводы на заграничные счета, в том числе, на Кипре и Сейшелах), уклонение от уплаты налогов.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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