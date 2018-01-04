Манафорт подал в суд на спецпрокурора США Мюллера

Защита Манафорта утверждает, что дело против их подзащитного не связано с российским вмешательством в выборы, поэтому Мюллер превышает полномочия

Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа в 2016 году Пол Манафорт подал в суд на специального прокурора США Роберта Мюллера. Об этом сообщает The Huffington Post.



Манафорт считает, что дело против него превышает полномочия спецпрокурора, который должен заниматься вероятным вмешательством Росси в президентские выборы в США.



Защита Манафорта утверждает, что дело против их подзащитного с этим не связано.



В октябре 2017 года Манафорт сдался федеральным властям.



Его обвиняют по 12 пунктам, основные из которых: заговор против США (вероятно, речь идет о связях с россиянами во время американских выборов); работа в качестве иностранного агента без соответствующей регистрации; отмывание денег (переводы на заграничные счета, в том числе, на Кипре и Сейшелах), уклонение от уплаты налогов.



Читайте также: Дело Манафорта и его последствия для Украины

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.



