В резиденции супругов Клинтон произошел пожар

Изначально сообщалось о возгорании в спальне, но позже стало известно, что огонь начался в здании Секретной службы на территории резиденции

В городе Чаппаква, штат Нью-Йорк на территории резиденции экс-президента США Билла Клинтона и его жены Хиллари Клинтон произошел пожар. Об этом сообщает Lohud.



Возгорание произошло на втором этаже в здании, где размещается Секретная служба, и его быстро ликвидировали.

Это здание находится на территории резиденции, но не соединено с домом Клинтон.



Супругов в это время не было дома. Никто не пострадал.

Читайте также: Крупный пожар в Нью-Йорке: минимум 6 погибших, в их числе ребенок

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.



