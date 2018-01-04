В резиденции супругов Клинтон произошел пожар
04.01.2018 02:01
Изначально сообщалось о возгорании в спальне, но позже стало известно, что огонь начался в здании Секретной службы на территории резиденции
Фото: The Journal News
В городе Чаппаква, штат Нью-Йорк на территории резиденции экс-президента США Билла Клинтона и его жены Хиллари Клинтон произошел пожар. Об этом сообщает Lohud.
Возгорание произошло на втором этаже в здании, где размещается Секретная служба, и его быстро ликвидировали.
Это здание находится на территории резиденции, но не соединено с домом Клинтон.
Супругов в это время не было дома. Никто не пострадал.
Читайте также: Крупный пожар в Нью-Йорке: минимум 6 погибших, в их числе ребенок
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
20:00
-
вчера
19:35
-
вчера
11:45
-
вчера
16:06
-
вчера
16:30
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
- 48265
- 43892
- 21178
- 19659
- 18471
Спецпроекты
Новости партнеров