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В резиденции супругов Клинтон произошел пожар

04.01.2018 02:01
Изначально сообщалось о возгорании в спальне, но позже стало известно, что огонь начался в здании Секретной службы на территории резиденции
В резиденции супругов Клинтон произошел пожар
Фото: The Journal News

В городе Чаппаква, штат Нью-Йорк на территории резиденции экс-президента США Билла Клинтона и его жены Хиллари Клинтон произошел пожар. Об этом сообщает Lohud.

Возгорание произошло на втором этаже в здании, где размещается Секретная служба, и его быстро ликвидировали. 

Это здание находится на территории резиденции, но не соединено с домом Клинтон. 

Супругов в это время не было дома. Никто не пострадал. 

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