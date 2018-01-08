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Британия отправила фрегат на перехват кораблей ВМФ РФ

08.01.2018 13:25
Британский военный корабль HMS Westminster был отправлен в Ла-Манш для сопровождения судов ВМФ РФ
Британия отправила фрегат на перехват кораблей ВМФ РФ
Фото: thesun.co.uk

Фрегат Королевского флота Великобритании сегодня отправили для сопровождения нескольких российских кораблей. Об этом сообщает Dailymail.

Британский военный корабль HMS Westminster 8 января был отправлен в Ла-Манш для сопровождения судов ВМФ РФ, которые собираются пройти через пролив Па-де-Кале.

"Командование флота решило отправить фрегат для российских кораблей в связи с приближением их британскому побережью на фоне растущего милитаризма из Кремля", - отмечается в сообщении. 

Британский фрегат HMS St. Albans сопровождал российский корабль "Адмирал флота Советского Союза Горшков", когда тот опасно приблизился к территориальным водам королевства на Рождество, 25 декабря. В Минобороны Великобритании обеспокоены участившимися подобны

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ЛIГАБiзнесIнформ
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