Британия отправила фрегат на перехват кораблей ВМФ РФ
Фрегат Королевского флота Великобритании сегодня отправили для сопровождения нескольких российских кораблей. Об этом сообщает Dailymail.
Британский военный корабль HMS Westminster 8 января был отправлен в Ла-Манш для сопровождения судов ВМФ РФ, которые собираются пройти через пролив Па-де-Кале.
"Командование флота решило отправить фрегат для российских кораблей в связи с приближением их британскому побережью на фоне растущего милитаризма из Кремля", - отмечается в сообщении.
Британский фрегат HMS St. Albans сопровождал российский корабль "Адмирал флота Советского Союза Горшков", когда тот опасно приблизился к территориальным водам королевства на Рождество, 25 декабря. В Минобороны Великобритании обеспокоены участившимися подобны
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