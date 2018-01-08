ЕС расширил санкции против КНДР

В рамках принятой резолюции, в санкционный список добавили 16 имен и одно ведомство Северной Кореи

Европейский союз расширил санкции против режима Северной Кореи, добавив в санкционный список, включив в них еще 16 граждан КНДР, а также Министерство народных вооруженных сил страны. Соответствующая информация опубликована в официальном заявлении на сайте Европейского совета.



В сообщении сказано, что решение о расширении санкций принято в рамках выполнения резолюции Совета безопасности ООН о новых санкциях против режима Ким Чен Ына, принятой 22 декабря.



Санкции предусматривают заморозку их активов на территории ЕС, а также запрет на въезд на территорию ЕС. После одобренного Европейским советом расширения списки включают 79 физических лиц и 54 организации в соответствии с требованиями Совбеза ООН. Еще 41 человек и 10 организаций были дополнительно включены в них по инициативе властей Евросоюза.



Также отмечается, что в ближайшее время Евросоюз утвердит и другие санкции в отношении КНДР в соответствии с резолюцией Совбеза ООН, а также примет другие дополнительные меры.



Пхеньян ранее заявил, что санкции Совбеза ООН "равносильны акту войны и полной экономической блокаде" Северной Кореи.

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