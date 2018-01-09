В Болгарии убили известного бизнесмена

Предприниматель Петр Христов получил восемь пуль из мелкокалиберного пистолета в спину, когда шел на работу

В Софии вчера, 8 января, застрелили известного бизнесмена Петра Христова, которому принадлежала одна из крупнейших компаний-производителей молочных продуктов Лактима. Об этом сообщает Novinite.bg.

По данным издания, 49-летний Христов получил восемь пуль из мелкокалиберного пистолета в спину и умер до того, как водитель доставил его в больницу.

"Христов застрелен на улице Ралевица в районе Манастирски Ливади возле торгового центра... Выстрелы раздались, когда Христов шел на работу", - отмечается в сообщении.

В МВД Болгарии сообщили, что полиция расследует все возможные версии убийства, в том числе связанные с бизнесом погибшего, а также наличие у убийцы личных мотивов.

"Пока нет данных о том, что он получал угрозы", - уточнили в МВД страны.

По данным издания Capital.bg, Христов был близок к правящей в Болгарии партии ГЕРБ (Граждане за европейское развитие Болгарии, - ред.), к бывшему вице-премьеру и экс-главе МВД Цветану Цветанову.

Читайте также: Россиянка умерла в Турции на свидании с местным бизнесменом

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.