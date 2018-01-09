Щит Евфрата-2: Турецкая армия снова вторгнется в Сирию

Вмешательство Анкары в сирийскую войну будет продлено: президент страны заявил о возобновлении армейской операции войск ВС Турции в провинции Алеппо

Турецкая армия возобновит масштабную операцию "Щит Евфрата" в северном регионе соседней Сирии, которая направлена против "угрожающих Турции" местных курдов и якобы террористов организации Исламское государство. Об этом заявил в обращении к парламенту президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, пишет агентство Reuters.

По его словам, интервенция запланирована в районах Африн и Манбидж провинции Алеппо.

Будут ли привлечены к этому этапу турецкой операции местные повстанцы из Свободной сирийской армии, не уточняется.

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Операция "Щит Евфрата" стартовала в провинции Алеппо 20 августа 2016 года при поддержке оппозиционной диктатору Башару Асаду Свободной сирийской армии. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что операция направлена якобы только против джихадистов ИГ и бойцов военизированных курдских группировок, которые Анкара считает террористическими. Целью Турции было вытеснение курдов на восточный берег Евфрата.

Позднее Эрдоган заявил, что еще одна цель - свержение Асада. 29 марта 2017 года Анкара объявила об окончании операции.

По данным в открытых источниках, в Щите Евфрата были задействованы до 1,5 тысяч турецких военных и 3-5 тысяч бойцов ССА. На вооружении группировки войск было от 20 до 80 танков, САУ, РСЗО и бронемашины.

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