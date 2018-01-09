Новое правительство Польши: кто получил министерские должности

Новых руководителей получили, в частности, МИД, Минобороны, МВД, Министерство окружающей среды и Министерство здравоохранения

Президент Польши Анджей Дуда по представлению премьер-министра Матеуша Моравецкого во вторник, 9 января, назначил новых членов правительства страны. Новых руководителей получили, в частности, МИД, Министерство нацобороны, Министерство внутренних дел и администрации, Министерство окружающей среды и Министерство здравоохранения, сообщает Польское радио.

Новым министром финансов Польши стала Тереса Червиньская, а министром инвестиций и развития - Ежи Квециньский. До сих пор оба ведомства возглавлял Моравецкий.

Министром предпринимательства и технологий назначена Ядвига Емилевич, главой МИД - Яцек Чапутович, министром здравоохранения - Лукаш Шумовский.

Мариуш Блащак, который до сих пор был главой МВД, стал министром обороны, а новым министром внутренних дел и администрации - вице-спикер Сейма Йоахим Брудзинский.

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Министром окружающей среды назначен Генрик Ковальчик, который до этого был главой постоянного комитета Совета министров. Министр инфраструктуры и строительства Анджей Адамчик стал просто министром инфраструктуры.

Ранее сегодня Дуда уволил, в частности, министра здравоохранения Константина Радзивилла, министра окружающей среды Яна Шишко, министра обороны Антония Мацеревича, министра цифризации Анну Стрежинскую и министра иностранных дел Витольда Ващиковского.

11 декабря 2017 года новым премьер-министром Польши стал Матеуш Моравецкий, ранее занимавший пост вице-премьера - министра развития и финансов в правительстве Беаты Шидло.

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