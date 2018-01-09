Глава МИД Австрии считает, что санкции против РФ не сработали

Санкции, введенные против нефтяной и газовой промышленности РФ в 2014 году, оказались неэффективными, отметила Карин Кнайссль

По мнению главы МИД Австрии Карин Кнайссль, санкции против России, введенные в июле 2014 года, оказались неэффективными. Об этом она заявила в интервью изданию Kurier.

"Я могу вам провести инструктаж по международному праву и напомнить, что единственными санкциями, которые привели к результату, были спортивные санкции против Южно-Африканской республики", - заявила Кнайссль.

Санкции, которые были введены в основном против российской газовой и нефтяной промышленности в глубоководном буровом районе Арктики, по мнению министра, не сработали.

"Они, на мой взгляд, оказались неэффективными, потому что осенью 2014 года цена на нефть упала на более чем 70%. Ослабление российской нефтяной промышленности, к которому стремились прежде всего США, не достигло поставленной цели. Санкции просто не сработали", - заявила Кнайссль.

14 декабря 2017 года лидеры стран Евросоюза одобрили продление действия экономических санкций против России еще на полгода.

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