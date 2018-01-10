Площадь у посольства РФ в Вашингтоне назовут в честь Немцова
В Вашингтоне площадь перед посольством России назовут в честь убитого российского оппозиционера Бориса Немцова. Об этом сообщил координатор Открытой России Владимир Кара-Мурза-младший в Facebook.
Решение единогласно принял городской совет Вашингтона.
Переименование вступит в силу с 27 февраля.
В декабре 2017 года комиссия по вопросам наименований при мэре Киева поддержала инициативу столичного градоначальника Виталия Кличко о наименовании сквера возле посольства России в честь Немцова.
27 февраля 2015 года Немцов был застрелен неизвестными в центре Москвы. В марте того же года ФСБ РФ сообщила о задержании подозреваемых в убийстве оппозиционера.
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