USD:  27.76  28.18   EUR:  32.94  33.70  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Площадь у посольства РФ в Вашингтоне назовут в честь Немцова

10.01.2018 01:38
Городской совет Вашингтона проголосовал за ускоренный порядок принятия законопроекта о переименовании площади перед посольством
Площадь у посольства РФ в Вашингтоне назовут в честь Немцова
Борис Немцов (фото - Getty Images)

В Вашингтоне площадь перед посольством России назовут в честь убитого российского оппозиционера Бориса Немцова. Об этом сообщил координатор Открытой России Владимир Кара-Мурза-младший в Facebook.

Решение единогласно принял городской совет Вашингтона. 

Переименование вступит в силу с 27 февраля.

В декабре 2017 года комиссия по вопросам наименований при мэре Киева поддержала инициативу столичного градоначальника Виталия Кличко о наименовании сквера возле посольства России в честь Немцова. 

27 февраля 2015 года Немцов был застрелен неизвестными в центре Москвы. В марте того же года ФСБ РФ сообщила о задержании подозреваемых в убийстве оппозиционера.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.



ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- будь в курсе событий. Подписывайся на наш Telegram

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 