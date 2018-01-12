США намерены взять под контроль морские пути в КНДР
CША планируют обсудить меры контроля морских путей в КНДР на предстоящей встрече министров иностранных дел по Северной Корее. Об этом в четверг, 11 января на брифинге в Вашингтоне заявил директор по политическому планированию Госдепартамента США Брайан Хук, передает Deutsche Welle.
"Мы продолжаем изучать все опции для расширения возможности препятствовать движению судов, перевозящих товары в КНДР и из нее, поддерживая тем самым ядерную и ракетную программы Пхеньяна", - отметил Хук.
Такие меры помогли бы отрезать доступ Северной Кореи к ресурсам, пояснил он.
Встреча министров иностранных дел по поводу ситуации вокруг КНДР пройдет 16 января в Ванкувере, ее организуют США и Канада. В переговорах примут участие представители Южной Кореи, Японии, Индии и Швеции.
Ранее, 7 января, президент США Дональд Трамп заявил, что "абсолютно готов" провести телефонный разговор с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.
5 января Ын пригрозил США тем, что на его столе есть ядерная кнопка. На это Трамп ответил, что у него "тоже есть ядерная кнопка, но она намного больше".
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