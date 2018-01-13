"Список Магнитского": в Литве наложили санкции на 49 россиян

"Нежелательных" иностранных граждан обвиняют в нарушениях прав человека и отмывании денег

В Литве наложили санкции на 49 "нежелательных" граждан России, обвиненных в нарушениях прав человека и отмывании денег, в рамках закона, известного как Акт Магнитского. Об этом сообщает информагентство BNS.lt со ссылкой на пресс-атташе ведомства Каролис Вайткявичюс.



"Министр (глава МВД Литвы Эймутис Мисюнас - ред.) подписал распоряжение, запрещающее въезд 49 лицам в рамках принятого в Литве закона и по предложению Министерства иностранных дел", - сказала пресс-секретарь министерства.



В МВД Литвы также сообщили, что список составлен после консультаций с иностранными партнерами. Мисюнас поручил Департаменту миграции обнародовать этот список.



"Список Магнитского", принятый парламентом Литвы, содержит 49 фамилии. Среди них глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, руководивший делом Магнитского заместитель главы Следственного комитета при МВД, генерал-майор Олег Логунов, принявшие решение по делу Магнитского судьи Елена Сташина, Алексей Криворучко, Светлана Ухналева, Сергей Подопригоров, руководство Московской налоговой инспекции, уличенное Магнитским в масштабных махинациях с бюджетными средствами.



16 ноября Сейм Литвы принял так называемый Закон Магнитского, согласно которому в страну запрещается въезд иностранцам, связанным с крупномасштабной коррупцией, отмыванием денег или нарушениями прав человека.



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