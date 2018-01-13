В ООН обратились к странам с призывом приютить 277 тысяч беженцев

На сегодняшний день известно о готовности стран-доноров принять только 13 тысяч человек

В ООН обратились к странам-донорам с призывом активнее участвовать в программах по переселению и размещению беженцев, чтобы предотвратить массовую гибель людей, предоставляя им безопасные и легальные каналы поиска убежища. Об этом сообщает Центр новостей ООН

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), в данный момент более 200 тыс. людей нуждаются в постоянном убежище.



"На сегодняшний день в третьи страны необходимо переселить 277 тыс. беженцев, которые нашли временный приют, в основном, в Греции, Италии, странах Ближнего Востока или Африки. О готовности принять у себя искателей убежища сообщили лишь несколько государств", - отмечается в докладе.



Отмечается, что в УВКБ поступили предложения от стран, которые могут принять в 2018 и 2019 годах только 13 тыс. человек, учитывая то, что в проектах по переселению беженцев участвуют 37 государств.



В ООН также напомнили, что на этой неделе при попытке добраться в ЕС через Средиземное море погибли или пропали без вести 160 человек.

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Президент США Дональд Трамп на встрече с конгрессменами 11 января оскорбительно высказался о странах третьего мира, а именно о Гаити и государствах Африки, назвав их "shithole countries", то есть, буквально, "вонючими дырами". Заявление прозвучало во время обсуждения вопросов иммиграции и уже вызвало бурю критики как в Штатах, так и за их пределами.



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