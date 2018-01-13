Администрация Трампа хочет расширять ядерный потенциал США

Согласно черновому проекту ядерной доктрины, США будут разрабатывать ядерное оружие малой мощности

Соединенные Штаты намерены расширить свой ядерный арсенал. Об этом сообщает The Huffington Post со ссылкой на проект ядерной доктрины на 2018 год.



Редакция имеет в распоряжении черновой вариант проекта, финальный должен быть представлен в феврале. В Пенатагоне отказываются комментировать предварительную версию доктрины.

Документ предусматривает, что США сосредоточаться на разработке маломощного ядерного оружия - боеголовок с низкой взрывной силой. Отмечается, что Россия угрожает использовать такое оружие, поэтому США должны соответствовать россиянам и сдерживать их тем же.

Также среди аргументов - ядерная угроза со стороны КНДР.

Ранее стало известно, что американский оборонный комплекс намерен разработать новую ядерную боеголовку для баллистических ракет "Трайдент", чтобы иметь модернизированное средство сдерживания агрессивной путинской России.

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