Горящий неделю танкер с нефтью затонул у берегов Китая

Поисково-спасательная операция охватывала площадь 2 тысячи 330 квадратных километров

Иранский горящий нефтяной танкер затонул через неделю после столкновения с грузовым китайским судном. Об этом сообщает Би-би-си Украина со ссылкой на китайские СМИ.

На нефтяном танкере Sanchi 6 января возник пожар после столкновения с грузовым кораблем на расстоянии 260 км от побережья Шанхая.

Власти Ирана уже сообщила, что все 32 члена экипажа погибли - 30 иранцев и двое граждан Бангладеш.

На борту танкера было 136 тысяч тонн конденсата, который является сверхлегким видом сырой нефти.

На грузовом судне спасли 21 гражданина Китая.

"Сильные ветры, дождь и волны высотой до четырех метров мешали остановить пожар на танкере. В спасательной операции участвовали иранские и китайские команд", - отмечается в сообщении.

Поисково-спасательная операция охватывала площадь 2 тысячи 330 квадратных километров. Всего за время поисков спасатели нашли три тела.

SANCHI был построен в 2008 году и зарегистрирован на базирующуюся в Гонконге иранскую компанию Bright Shipping Ltd.

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