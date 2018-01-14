Появилось видео паники пассажиров повисшего над обрывом самолета

В аэропорту Турции пассажирский самолет выкатился за полосу и завис на обрыве в нескольких метрах от моря

В интернете появились видеозаписи из салона пассажирского самолета Boeing 737-800 авиакомпании Pegasus Airlines, который выкатился при посадке за полосу и завис на обрыве в нескольких метрах от моря в турецком городе Трабзон.

На видео слышно крики и плачь детей. У многих пассажиров самолете в момент инцидента произошла паника, на выходе из люди устроили давку, которая иногда перерастала в столкновения.



На борту лайнера в момент инцидента было 162 человека. Самолет совершал рейс Анкара - Трабзон.



По предварительным данным, никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал.

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