С начала протестов в Иране 465 человек задержаны, 25 погибли

Антиправительственные протесты по всей стране начались 28 декабря

С момента начала антиправительственных протестов в Иране, 28 декабря, до сих пор около 465 человек задержаны, а в ходе столкновений погибли 25 человек. Об этом сообщил представитель судебной власти Голамхосейн Мохсени Еджеги, передает Радио Свобода.



В свою очередь, прокурор Тегерана Аббас Джафари Долатабади отметил, что за последние дни 440 "арестованных мятежников" были освобождены из-под стражи только в столице Ирана. Он также сообщил, что в местах содержания под стражей остаются еще 55 человек.



Издание подчеркивает, что, по словам иранского реформиста, заместителя министра иностранных дел Махмуда Садеги, на прошлой неделе по стране было задержано более 3700 человек, который вышли на демонстрации за экономических проблем и топ-коррупции в Иране.



6 января в ходе заседания Совбеза ООН, созванного по инициативе США для обсуждения ситуации в Иране, посол Ирана заявил об организации протестов из-за рубежа.



Читайте также: "Иран закипает": карикатура на аятолл и протесты жителей страны



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.