Германия сократит участие своих солдат в операции против ИГ

Глава Бундесвера считает, что исламисты в военном плане почти уничтожены, но недооценивать их тоже пока не стоит

Германия планирует сократить операцию Бундесвера против террористов Исламского государства. Об этом сообщила министр обороны Урсула фон дер Ляйен, передает Deutsche Welle.



Она считает, что в военном плане ИГ почти разгромлено, поэтому количество солдат, которые участвуют в спецоперации, можно сократить, но они должны остаться на своей базе в Иордании.



"Мы знает, что ИГ не стоит недооценивать и что мы должны предупредить их укрытие в оставленных нами местах", - сказала дер Ляйен.



По действующему мандату, Германия может использовать за борьбы против ИГ не больше 1200 военных. 280 из них дислоцируются в Иордании, где базируются самолеты Tornado.

В декабре прошлого года Ирак заявил о завершении войны против ИГ.

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