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Германия сократит участие своих солдат в операции против ИГ

15.01.2018 03:37
Глава Бундесвера считает, что исламисты в военном плане почти уничтожены, но недооценивать их тоже пока не стоит
Германия сократит участие своих солдат в операции против ИГ
Урсула фон лер Ляйен (фото - Getty Images)

Германия планирует сократить операцию Бундесвера против террористов Исламского государства. Об этом сообщила министр обороны Урсула фон дер Ляйен, передает Deutsche Welle.

Она считает, что в военном плане ИГ почти разгромлено, поэтому количество солдат, которые участвуют в спецоперации, можно сократить, но они должны остаться на своей базе в Иордании.

"Мы знает, что ИГ не стоит недооценивать и что мы должны предупредить их укрытие в оставленных нами местах", - сказала дер Ляйен.

По действующему мандату, Германия может использовать за борьбы против ИГ не больше 1200 военных. 280 из них дислоцируются в Иордании, где базируются самолеты Tornado.

В декабре прошлого года Ирак заявил о завершении войны против ИГ.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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