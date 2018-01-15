Германия сократит участие своих солдат в операции против ИГ
Германия планирует сократить операцию Бундесвера против террористов Исламского государства. Об этом сообщила министр обороны Урсула фон дер Ляйен, передает Deutsche Welle.
Она считает, что в военном плане ИГ почти разгромлено, поэтому количество солдат, которые участвуют в спецоперации, можно сократить, но они должны остаться на своей базе в Иордании.
"Мы знает, что ИГ не стоит недооценивать и что мы должны предупредить их укрытие в оставленных нами местах", - сказала дер Ляйен.
По действующему мандату, Германия может использовать за борьбы против ИГ не больше 1200 военных. 280 из них дислоцируются в Иордании, где базируются самолеты Tornado.
В декабре прошлого года Ирак заявил о завершении войны против ИГ.
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