Эксперты ЕС по борьбе с фейками начали работу

Специалисты подготовят предложения, которые Еврокомиссия будет использовать для стратегии борьбы против ложной информации в интернете

В Брюсселе сегодня, 15 января, начала работу созданная Еврокомиссией группа экспертов по изучению фейковых новостей в интернете. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Необходимо разработать механизмы, позволяющие выявлять недостоверные сведения и ограничивать их распространение", - сказала комиссар ЕС по цифровой экономике и обществу Мария Габриэль.

По ее словам, скорость, с которой распространяется ложная информация, вредит демократии и негативно отражается на репутации СМИ.

"При этом неприкосновенными остаются свобода мнений и право на доступ к информации", - уточнила Габриэль, отметив, что никто "не собирается принуждать граждан верить или не верить той или иной информации".

Экспертная группа состоит из 40 человек: специалистов в области соцсетей, журналистов, представителей гражданского общества и ученых. Ее возглавила юрист из Нидерландов Мадлен де Кок Бунинг.

Специалисты будут собирать и изучать только те фейковые новости, которые не являются противозаконными, поскольку для остальных ложных сообщений имеется достаточно правовых инструментов на европейском и национальном уровнях.

Ближайшие недели эксперты подготовят предложения, которые лягут в основу дальнейших действий Еврокомиссии.

13 ноября сообщалось, что в Европейской комиссии начинаются общественные консультации, по итогам которых будет разработана стратегия борьбы с фейковыми новостями.

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