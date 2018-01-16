Расистский скандал с H&M: семья модели переехала в другой дом

Причиной такого решения стали погромы магазинов H&M в Йоханнесбурге, ЮАР

Семья пятилетнего мальчика-модели H&M, который оказался в эпицентре расистского скандала, переехала в другой дом в Швеции "по соображениям безопасности". Об этом сообщает ВВС.

Причиной такого решения стали погромы магазинов H&M в Йоханнесбурге, ЮАР, отметила мать Лиама Манго, который ранее появился в рекламе бренда в свитере с надписью "Самая крутая обезьяна в джунглях". Пользователи соцсетей обвинили H&M в расизме.

Мать Лиама Терри тогда защищала бренд и призывала людей остановить волну недовольства, чем вызвала еще большую волну критики.

Терри до сих пор верит, что шведская компания не демонстрировала расизм. "Я уважаю мнение других людей по этому вопросу. Я знаю, что расизм существует. Но этот свитер говорит мне о расизме? Нет", - сказала мать мальчика в программе BBC Outside Source.

На волне недовольства этим случаем протестующие в Южной Африке громили магазины H&M.

13 января в США, в тюрьме в возрасте 92 лет умер один из организаторов Ку-Клукс-Клана, бывший баптистский проповедник Эдгар Рэй Киллен, который был признан виновным в убийстве в 1964 году трех борцов за гражданские права.

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