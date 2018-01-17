Трамп пригласил в США мигрантов отовсюду

После слов о странах третьего мира как о "вонючих дырах" Трамп сказал, что в США рады мигрантам изо всех стран

Президент США Дональд Трамп сказал, что хочет, чтобы в стране были мигранты "отовсюду". Об этом сообщает CNN.



Накануне Трамп назвал страны третьего мира "вонючими дырами", унизив мигрантов со стран Африки и Гаити.

"С какой стати к нам приезжают люди из всех этих вонючих дыр?" - якобы так звучал риторический вопрос Трампа на встрече с конгрессменами.



Теперь на уточняющий вопрос журналистов Трамп ответил: "Мы хотим, чтобы они (мигранты - ред.) приезжали отовсюду, отовсюду".



Оскорбительные слова Трампа раскритиковали мировые лидеры. Спикер управления верховного комиссара ООН по правам человека сказал, что такие слова может использовать только расист. Конгрессмены-демократы заявили о намерении поставить на голосование импичмент Трампа.



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