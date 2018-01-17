В Венесуэле убит мятежный полицейский Оскар Перес

Перес, служивший в элитном подразделении полиции, заявлял, что вместе с соратниками ведет борьбу против властей

Бывший инспектор уголовной полиции был убит в столкновении с силами безопасности Венесуэлы. Шестеро членов его вооруженной группы также были застрелены, еще шесть человек задержали правоохранительные органы. Об этом заявил глава МВД Венесуэлы во вторник. Об этом сообщает Euronews.com.

Власти сообщили, что им удалось обезвредить "опасную ячейку, которая устраивала террористические акты против государственных институтов".

В июне прошлого года несколько сотрудников спецслужб Венесуэлы во главе с угнанного вертолета обстреляли здание МВД и забросали гранатами Верховный суд страны. В результате никто не пострадал.

Мятежники заявили, что начинают борьбу с режимом Николаса Мадуро. Власти назвали инцидент "терактом" и объявили беглецов в розыск.

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Видео: euronews

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