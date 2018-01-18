Совфед РФ хочет ввести санкции против спецпрокурора США - СМИ

Официально в Совете Федерации не подтверждают, что готовят какие-то санкции. По информации СМИ, их предложат применить после зимней Олимпиады в Корее

Совет Федерации России в предварительный список причастных к отстранению РФ от Олимпиады лиц, против которых могут ввести санкции, включил главу Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди и спецпрокурора США Роберта Мюллера. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.



Также в списке глава комиссии WADA по расследованию обвинений в допинг-махинациях на Олимпиаде в Сочи Ричард Макларен, член этой комиссии Ричард Янг и следователь комиссии Мартин Дюббей. Всего в первоначальный список вошли больше десяти человек.



Персональные санкции к чиновникам комиссия Совфеда РФ предложит применить после зимней Олимпиады в Корее. Вероятно, речь будет идти о просьбе ограничить им въезд в Россию.



Официально в Совете Федерации подготовку списка не подтверждают.

Ранее стало известно, что Россия готовит санкции против лиц, ответственных за отстранение сборной РФ от зимней Олимпиады 2018 года.

5 декабря 2017 года МОК отстранил Россию от участия в грядущей зимней Олимпиаде. Такова реакция комитета на результаты расследования приема допинга российскими спортсменами, который спонсировало государство, на Играх 2014-го в Сочи. Зимние Олимпийские игры пройдут 9-25 февраля 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.