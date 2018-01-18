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Facebook расширит расследование влияния России на Brexit

18.01.2018 06:50
В Facebook пообещали более детально разобраться, было ли какое-то влияние со стороны россиян на референдум в Британии
Facebook расширит расследование влияния России на Brexit
Фото: Getty Images

Facebook пообещал детально расследовать возможное влияние России на результаты референдума Brexit в Великобритании. Об этом сообщает Reuters.

Эксперты по безопасности намерены повторно проанализировать, были ли какие-либо манипуляции или вмешательства со стороны россиян. 

Предварительно, на это потребуется несколько недель.

В декабре 2017 года глава парламентского комитета по культуре, СМИ и спорту Дэмиен Коллинз предупредил, что Facebook и Twitter могут столкнуться с санкциями, если не предоставят парламенту Великобритании необходимую информацию в ответ на запрос, касающийся дезинформационной кампании России по Brexit. 

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