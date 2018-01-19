Лайнер с пассажирами экстренно сел в Австралии: начал вибрировать

На борту самолета авиакомпании Malaysia Airlines было более 200 пассажиров

В центральной части Австралии самолет авиакомпании Malaysia Airlines совершил экстренную посадку из-за технической неисправности двигателя, которая вызвала сильную вибрацию. Об этом сообщает телеканал 9news.



В сообщении сказано, что на борту лайнера было более 200 пассажиров. Рейс следовал из Сиднея в Куала-Лумпур.

Испуганные пассажиры сообщили, что проблемы начались спустя четыре часа с начала полета. По их словам, в салоне погас свет и самолет "весь сотрясался". Они отмечают, что спросили в проходе одного из членов экипажа, падает самолет или приземляется, на что тот ответил, что не знает.

Также сказано, что самолет успешно посадили в городе Элис-Спрингс. Никто из пассажиров не пострадал, их транспортировали в отели.



В заявлении пресс-службы Malaysia Airlines говорится, что безопасности полета ничто не угрожало, а капитан воздушного судна принял решение об экстренной посадке, чтобы получить помощь в связи с неисправностью одного из двигателей.



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