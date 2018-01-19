Папа римский обвенчал членов экипажа во время полета - фото
Впервые в истории Папа римский Франциск обвенчал двоих членов экипажа на борту самолета, которым летел над Чили между городами Сантьяго и Икике. Об этом сообщает La Repubblica.
В сообщении сказано, что стюардесса Паула Подест и бортпроводник Карлос Чуффарди подошли к Папе, чтобы сделать фотографию и получить благословение.
Они рассказали ему, что состоят в гражданском браке уже восемь лет и имеют двоих дочерей, а церковь в Сантьяго-де-Чили, в которой они хотели обвенчаться, была разрушена землетрясением в 2010 году за несколько часов до церемонии.
"Вы хотите жениться? Вы уверены?", - спросил Папа Франциск и предложил им провести обряд венчания в тот же момент.
Бортпроводники подписали свидетельство о венчании на бланке авиакомпании, которая выполняла рейс. Их свидетелем выступил Игнацио Куэто, владелец авиакомпании Latam.
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