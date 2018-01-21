Шатдаун в США: Сенат собирается на срочное заседание

Сегодня Сенат США на срочном заседании попытается предотвратить блокирование работы федеральных органов из-за непринятия временного бюджета

Сенаторы США собираются на срочное заседание сегодня, 21 января, чтобы предотвратить шатдаун - блокирование работы федеральных органов из-за непринятия временного бюджета правительства. Об этом сообщает ВВС.



Председатель Сената, республиканец Митч МакКоннел заявил, что голосование за законопроект, который дает возможность финансировать федеральные органы до 8 февраля, может состояться в 13:00 по местному времени.



Если консенсус не будет достигнут, то с понедельника большинство сотрудников органов жилищного хозяйства, охраны окружающей среды, образования и предпринимательства останутся дома. Половина сотрудников органов казначейства, здравоохранения, обороны и транспорта также не выйдут на работу. В работе визовых и паспортных служб возможны задержки.



В то же время правительственные органы, связанные с жизнью людей, и главные системы жизнеобеспечения будут работать дальше. Это касается национальной безопасности, почтовых услуг, службы авиаконтроля, неотложной медицинской помощи в больницах и поликлиниках, чрезвычайных ситуаций, тюрем, уплаты налогов и работы энергосистемы страны.



Ранее сообщалось, что Статуя Свободы закрыта для посетителей в связи с шатдауном.



Демократы обвиняют в происходящем республиканцев.



Это первое в истории США закрытие правительства, произошедшее в условиях, когда одна партия контролирует и Белый дом, и обе палаты Конгресса.