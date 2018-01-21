В Ираке приговорили к смертной казни немку, которая помогала ИГ

Гражданку Германии марокканского происхождения приговорили к казни через повешение; приговор еще можно обжаловать

Суд в Багдаде приговорил к смертной казни гражданку Германии марокканского происхождения, которая причастна к деятельности террористической группировки Исламское государство. Об этом сообщает агентство Deutshce Welle.

Женщину, имя которой не раскрывают, обвиняют в логистической поддержке и помощи ИГ. Ее должны казнить через повешение.

Приговор еще можно обжаловать.

Суд сообщил, что обвиняемая уехала из Германии сначала в Сирию, а затем в Ирак. Она привезла с собой двух дочерей, которых женила с членами ИГ.

По данным немецкого правительства, по состоянию на ноябрь 2017-го около 960 человек уехали из Германии в Сирию и Ирак, чтобы принять участие в боях на стороне ИГ. Около 20% из них - женщины. Примерно треть из уехавших, считают в Федеральном ведомстве по охране конституции, уже вернулись в Германию, еще около 150 человек погибли в боевых действиях.

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