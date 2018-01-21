Теракт в Кабуле: глава МИД подтвердил гибель шести украинцев

Климкин сказал, что он отрапортовал президенту о гибели украинцев в результате нападения террористов на отель в центре столицы Афганистана

Министр иностранных дел Павел Климкин подтвердил гибель шести украинцев в результате нападения террористов на отель Intercontinental в столице Афганистана Кабуле. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Twitter.



"Доложил Президенту о гибели 6 граждан Украины в результате нападения на отель в Кабуле", - говорится в его сообщении.



Он отметил, Министерство иностранных дел работает с правоохранительными органами Афганистана, чтобы выяснить обстоятельства террористического акта.



Однако, ранее сегодня в Би-би-си сообщили со ссылкой на полицию, что в результате террористической атаки на отель в Кабуле погибли девять граждан Украины.







20 января вооруженная группа, состоящая по меньшей мере из трех человек, напала в Кабуле на отель.



К утру 21 января афганские спецслужбы ликвидировали последнего из трех боевиков, атаковавших отель. 153 человек, в том числе 41 иностранца, эвакуировали.

The Associated Press, ссылаясь на пресс-секретаря МВД Афганистана Наджиба Даниша, уточняет, что погибли по меньшей мере 18 человек, включая 14 иностранцев.

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