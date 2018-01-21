USD:  28.64  28.89   EUR:  34.89  35.44  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Теракт в Кабуле: глава МИД подтвердил гибель шести украинцев

21.01.2018 19:48
Климкин сказал, что он отрапортовал президенту о гибели украинцев в результате нападения террористов на отель в центре столицы Афганистана
Теракт в Кабуле: глава МИД подтвердил гибель шести украинцев
Павел Климкин

Министр иностранных дел Павел Климкин подтвердил гибель шести украинцев в результате нападения террористов на отель Intercontinental в столице Афганистана Кабуле. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Twitter.

"Доложил Президенту о гибели 6 граждан Украины в результате нападения на отель в Кабуле", - говорится в его сообщении.

Он отметил, Министерство иностранных дел работает с правоохранительными органами Афганистана, чтобы выяснить обстоятельства террористического акта.

Однако, ранее сегодня в Би-би-си сообщили со ссылкой на полицию, что в результате террористической атаки на отель в Кабуле погибли девять граждан Украины.


20 января вооруженная группа, состоящая по меньшей мере из трех человек, напала в Кабуле на отель.

К утру 21 января афганские спецслужбы ликвидировали последнего из трех боевиков, атаковавших отель. 153 человек, в том числе 41 иностранца, эвакуировали. 

The Associated Press, ссылаясь на пресс-секретаря МВД Афганистана Наджиба Даниша, уточняет, что погибли по меньшей мере 18 человек, включая 14 иностранцев. 

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- топовые новости дня в одном письме

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 