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Боевики Талибана заявили об ответственности за теракт в Кабуле

21.01.2018 20:29
В числе по меньшей мере 18 погибших были 14 иностранцев, большинство из которых были сотрудниками одной авиакомпании
Боевики Талибана заявили об ответственности за теракт в Кабуле
Фото: скриншот с видео

Ответственность за нападение на отель Intercontinental в центре столицы Афганистана Кабуле взяла на себя исламистская группировка Талибан. Об этом сообщает афганская служба Радио Свободный Афганистан.

Представитель афганского МВД Наджиб Даниш сообщил, что в числе по меньшей мере 18 погибших были 14 иностранцев и официальный представитель по телекоммуникациям из провинции Фархи, который посещал конференцию.

"11 из 14 погибших иностранцев были сотрудниками частной афганской авиакомпании", - сказал он.

Ранее сегодня в Би-би-си сообщили со ссылкой на полицию Афганистана, что в результате террористической атаки на отель в Кабуле погибли девять граждан Украины. 

Министр иностранных дел Павел Климкин подтвердил гибель шести украинцев в результате нападения террористов на отель 

20 января вооруженная группа, состоящая по меньшей мере из трех человек, напала в Кабуле на отель.

К утру 21 января афганские спецслужбы ликвидировали последнего из трех боевиков, атаковавших отель. 153 человек, в том числе 41 иностранца, эвакуировали.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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