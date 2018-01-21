Боевики Талибана заявили об ответственности за теракт в Кабуле

В числе по меньшей мере 18 погибших были 14 иностранцев, большинство из которых были сотрудниками одной авиакомпании

Ответственность за нападение на отель Intercontinental в центре столицы Афганистана Кабуле взяла на себя исламистская группировка Талибан. Об этом сообщает афганская служба Радио Свободный Афганистан.



Представитель афганского МВД Наджиб Даниш сообщил, что в числе по меньшей мере 18 погибших были 14 иностранцев и официальный представитель по телекоммуникациям из провинции Фархи, который посещал конференцию.



"11 из 14 погибших иностранцев были сотрудниками частной афганской авиакомпании", - сказал он.



Ранее сегодня в Би-би-си сообщили со ссылкой на полицию Афганистана, что в результате террористической атаки на отель в Кабуле погибли девять граждан Украины.



Министр иностранных дел Павел Климкин подтвердил гибель шести украинцев в результате нападения террористов на отель