Папа римский призвал бороться с насилием против женщин
22.01.2018 03:45
Франциск сказал, что очень много фактов насилия замалчивают и призвал бороться с такой ситуацией в Латинской Америке
Папа римский Франциск (фото - gettyimages.com)
Папа римский Франциск в ходе визита в Перу призвал общество бороться с насилием против женщин в Латинской Америке. Об этом сообщает BBC.
Выступая перед людьми, папа назвал насилие "чумой", которую нужно преодолеть во всем регионе. Он подчеркнул, что бороться с проблемой надо на законодательном и культурном уровне.
Франциск подчеркнул, слишком много случаев насилия замалчиваются.
По информации ООН, половина топ-25 стран с наивысшим числом убийств женщин находится в Латинской Америке.
Читайте также: Папа римский призвал не забывать о войне в Донбассе и ее жертвах
Бизнес на ЛІГА.net
-
10:19
-
07:58
-
вчера
16:36
-
вчера
14:05
-
вчера
12:48
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
- 29781
- 29688
- 28031
- 26244
- 25187
Спецпроекты
Новости партнеров