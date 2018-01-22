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Папа римский призвал бороться с насилием против женщин

22.01.2018 03:45
Франциск сказал, что очень много фактов насилия замалчивают и призвал бороться с такой ситуацией в Латинской Америке
Папа римский призвал бороться с насилием против женщин
Папа римский Франциск (фото - gettyimages.com)

Папа римский Франциск в ходе визита в Перу призвал общество бороться с насилием против женщин в Латинской Америке. Об этом сообщает BBC.

Выступая перед людьми, папа назвал насилие "чумой", которую нужно преодолеть во всем регионе. Он подчеркнул, что бороться с проблемой надо на законодательном и культурном уровне.

Франциск подчеркнул, слишком много случаев насилия замалчиваются.

По информации ООН, половина топ-25 стран с наивысшим числом убийств женщин находится в Латинской Америке.

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