Папа римский призвал не забывать о войне в Донбассе и ее жертвах
Папа римский Франциск на встрече с послами 183 стран напомнил о продолжающемся конфликте в Донбассе и его жертвах. Об этом сообщает Радио Ватикана.
"Совместные старания в пользу отстройки мостов являются неотложными также и в Украине. Прошедший год посеял новые жертвы в конфликте, который угнетает страну, продолжая доставлять страдания населению, в частности, семьям, проживающим в зонах, затронутых войной и потерявших своих самых дорогих, нередко - детей и пожилых людей", - сказал глава Ватикана.
Сегодня состоялась традиционная встреча, которая проходит в начале года. Понтифик подвел итоги в контексте международной панорамы и поделился мыслями о неотложных задачах.
В своем выступлении Папа Франциск уделил особое внимание двум важным годовщинам - 100-летию со дня завершения Первой мировой войны и 70-летию принятия Всеобщей декларации прав человека.
Аккредитованы при Святом Престоле представители 183 государств. Украину представляла чрезвычайный и полномочный посол Татьяна Ижевская.
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