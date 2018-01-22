Македония проведет референдум о смене названия страны

Для Македонии пока закрыт доступ в НАТО и ЕС из-за спора с Грецией о названии страны

В Македонии пройдет референдум о смене названия страны. Об этом сообщает Радио Свобода.



Правительство страны таким образом расчитывает закончить спор с Грецией и открыть дорогу для вступления в НАТО и ЕС.



Спор продолжается со времен распада Югославии. Афины считают, что страна Македония не может называться Македонией, потому что так называется одна из провинций Греции.



По требованию Греции Македонию приняли в ООН в 1993 году под названием Бывшая Югославская Республика Македония.



Ранее премьер Македонии Зоран Заев заявил, что готов пойти на компромисс относительно названия страны при вступлении в НАТО.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.