Македония проведет референдум о смене названия страны
В Македонии пройдет референдум о смене названия страны. Об этом сообщает Радио Свобода.
Правительство страны таким образом расчитывает закончить спор с Грецией и открыть дорогу для вступления в НАТО и ЕС.
Спор продолжается со времен распада Югославии. Афины считают, что страна Македония не может называться Македонией, потому что так называется одна из провинций Греции.
По требованию Греции Македонию приняли в ООН в 1993 году под названием Бывшая Югославская Республика Македония.
Ранее премьер Македонии Зоран Заев заявил, что готов пойти на компромисс относительно названия страны при вступлении в НАТО.
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