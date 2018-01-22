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Македония проведет референдум о смене названия страны

22.01.2018 04:14
Для Македонии пока закрыт доступ в НАТО и ЕС из-за спора с Грецией о названии страны
Македония проведет референдум о смене названия страны
Греки митингуют за переименование Македонии (фото - news.sky.com)

В Македонии пройдет референдум о смене названия страны. Об этом сообщает Радио Свобода.

Правительство страны таким образом расчитывает закончить спор с Грецией и открыть дорогу для вступления в НАТО и ЕС.

Спор продолжается со времен распада Югославии. Афины считают, что страна Македония не может называться Македонией, потому что так называется одна из провинций Греции.

По требованию Греции Македонию приняли в ООН в 1993 году под названием Бывшая Югославская Республика Македония.

Ранее премьер Македонии Зоран Заев заявил, что готов пойти на компромисс относительно названия страны при вступлении в НАТО. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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