В Сиднее пассажирский поезд въехал в ограждение
22.01.2018 05:37
Пострадали больше 15 человек, троих госпитализировали с тяжелыми травмами
Фото: TNV
В Австралии пассажирский поезд въехал в ограждение на станции. Об этом сообщает The Age.
Пострадали по меньшей мере 16 человек. У троих тяжелые травмы.
Инцидент произошел в Сиднее на станции Ричмонд.
Предварительно, поезд ехал со скоростью 50-70 км/ час и не успел затормозить. Причина пока неизвестна.
На месте работали три вертолета и 17 бригад спасателей.
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