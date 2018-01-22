В Сиднее пассажирский поезд въехал в ограждение

Пострадали больше 15 человек, троих госпитализировали с тяжелыми травмами

В Австралии пассажирский поезд въехал в ограждение на станции. Об этом сообщает The Age.



Пострадали по меньшей мере 16 человек. У троих тяжелые травмы.



Инцидент произошел в Сиднее на станции Ричмонд.

Предварительно, поезд ехал со скоростью 50-70 км/ час и не успел затормозить. Причина пока неизвестна.



На месте работали три вертолета и 17 бригад спасателей.

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