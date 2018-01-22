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В Сиднее пассажирский поезд въехал в ограждение

22.01.2018 05:37
Пострадали больше 15 человек, троих госпитализировали с тяжелыми травмами
В Сиднее пассажирский поезд въехал в ограждение
Фото: TNV

В Австралии пассажирский поезд въехал в ограждение на станции. Об этом сообщает The Age.

Пострадали по меньшей мере 16 человек. У троих тяжелые травмы.

Инцидент произошел в Сиднее на станции Ричмонд. 

Предварительно, поезд ехал со скоростью 50-70 км/ час и не успел затормозить. Причина пока неизвестна.

На месте работали три вертолета и 17 бригад спасателей.

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