Парламентская ассамблея Совета Европы избрала нового президента

Президентом ПАСЕ стал итальянец-социалист Микеле Николетти

Парламентская ассамблея Совета Европы избрала своим президентом итальянского депутата Микеле Николетти. Об этом сообщает Европравда.

Его назначили на эту должность без формального голосования, поскольку он был безальтернативным кандидатом. По договоренности политических групп, в этом году эту должность должен занимать представитель группы социалистических партий, а социалисты выдвинули только его кандидатуру.

Ожидается, что Николетти будет занимать пост президента следующие два года - по традиции ассамблеи, президента переизбирают на второй год без обсуждений.

Для Украины важно, что этот политик не является пророссийским. История его голосований свидетельствует: Николетти каждый раз поддерживал проукраинские резолюции и поправки к ним, а также ежегодно голосовал за подтверждение санкций против РФ.

В то же время, новоизбранный председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Микеле Николетти настаивает на продолжении диалога с российским парламентом. Политик выразил сожаление тем, что россияне, избегая формального продления санкций, самостоятельно отказались от участия в работе ПАСЕ.

"Очень жаль, что парламент РФ не представил делегацию на сессию 2018 года. Тем не менее, диалог с российским парламентом продолжится", - подчеркнул он.

Президент ассамблеи не стал уточнять, в каких форматах будет происходить это сотрудничество, но известно, что во вторник представители парламента РФ будут присутствовать на заседании ad-hoc комитета, который изучает возможность возвращения россиян к работе в ПАСЕ.

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Cегодня в Страсбурге начала работу Парламентская ассамблея Совета Европы, украинскую делегацию возглавляет народный депутат Владимир Арьев.

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