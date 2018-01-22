Посол уточнил места работы погибших в Кабуле украинцев

Спасти удалось 19 украинцев. Сейчас они ожидают отправки на родину

Из семи украинцев, погибших во время теракта в Кабуле, четверо работали в авиакомпании Украинские крылья, еще двое - в украинской компании УРГА и один - в афганской компании Kam Air. Об этом в комментарии 112 Украина сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Таджикистане и Афганистане Виктор Никитюк.

"Согласно имеющейся у нас подтвержденной информации, в Кабуле погибли 7 граждан Украины, среди них действительно есть две женщины. Среди погибших четыре сотрудника авиакомпании Украинские крылья, в их число входят две женщины, о которых я сказал. Еще двое - сотрудники украинской компании УРГА, которая базируется в Кропивницком, и еще один украинский гражданин работал напрямую по контракту с афганской авиакомпанией Kam Air. Это те 7 человек, тела которых идентифицированы и по которым у нас подтверждена информация", - сказал Никитюк.

По его словам в отеле Интерконтиненталь, в котором был совершен теракт, удалось спасти 19 украинцев. Сейчас они находятся в своих рабочих офисах в Кабуле, некоторые выехали в гостиницу, чтобы забрать документы и личные вещи. В ближайшие дни будет организовано их возвращение на родину рейсовыми самолетами, рассказал посол.

Ранее посол сообщал, что все семеро погибших украинце работали в афганской компании Kam Air.

20 января 2018 года в Кабуле вооруженные люди напали на отель "Интерконтиненталь". По официальным данным, погибли 18 человек, в том числе 14 иностранцев, однако афганские СМИ сообщают о более чем 40 жертвах.

К утру 21 января афганские спецслужбы ликвидировали последнего из трех напавших на отель боевиков.

Ответственность за нападение взяла на себя исламистская группировка Талибан.

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