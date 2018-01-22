Внучка королевы Елизаветы II выходит замуж: фото

Принцесса Евгения выходит замуж за своего давнего бойфренда Джека Бруксбэнка, будущие супруги встречаются уже несколько лет

Принцесса Евгения выходит замуж за своего давнего бойфренда Джека Бруксбэнка, объявил в понедельник Букингемский дворец. Об этом сообщает Би-би-си.

Принцесса Евгения является младшей дочерью сына королевы принца Эндрю, имеющего титул герцога Йоркского, и его бывшей супруги герцогини Йоркской, в девичестве Сары Фергюсон. Принцесса Евгения - восьмая в очереди престолонаследия.

Как заявили герцог и герцогиня Йоркские, их младшая дочь обручилась с Джеком Бруксбэнком во время пребывания в Никарагуа в начале января.

Их свадьба состоится в часовне Св.Георгия в Виндзорском замке осенью этого года.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк (фото - instagram.com/theroyalfamily)

Принцесса познакомилась с бывшим управляющим популярного у знаменитостей лондонского ночного клуба Mahiki на горнолыжном курорте Вербье в Швейцарии. Они встречаются уже несколько лет.

Их свадьба станет второй королевской свадьбой в этом году, поскольку в мае в той же часовне Св.Георгия принц Гарри обвенчается с Меган Маркл.

Принцессе Евгении 27 лет. Она окончила университет Ньюкасла, где изучала английский язык, литературу и историю искусств и в настоящее время руководит галереей совеременного искусства Hauser & Wirth в Лондоне.

Принцесса сохранит свой королевский титул после замужества, однако у нее будет возможность взять при желании фамилию мужа.

У принцессы Евгении нет никаких официальных королевских обязанностей, что вряд ли существенно изменится после замужества, как и ее общественный статус.

Между тем принцесса является патроном нескольких организаций, включая благотворительный фонд по борьбе с раком у подростков Teenage Cancer Trust, Европейскую школу остеопатии и организацию по защите слонов Elephant Family.

В детстве принцесса страдала сколиозом (искривлением позвоночника) и, когда ей было 12 лет, перенесла операцию на позвоночнике в общенациональном Королевском ортопедическом госпитале в графстве Миддлсекс.

Будущие супруги встречаются уже несколько лет (фото - instagram.com/theroyalfamily)

Родители Джека Бруксбэнка, Никола и Джордж Бруксбэнк, говорят, что они "на седьмом небе от счастья" и "крайне рады" за сына и его невесту.

"Лучшей новости, чем известие о помолвке, мы и представить себе не могли", - сказали супруги Бруксбэнк.

Мать принцессы Евгении Сара Фергюсон поздравила свою дочь и ее жениха в Twitter, написав, в частности: "Вселенская радость!"

"Мы любим Джека, и я страшно рада заполучить сына, брата и лучшего друга, - добавила она. - Евгения - чрезвычайно деликатная от природы из всех, кого я знаю, и они вместе - это будет полная гармония".

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27 ноября 2017 года принц Гарри объявил о помолвке с актрисой Меган Маркл. Принц Гарри сообщил Ее Величеству Королеве и другим близким членам своей семьи. Он также получил благословение родителей Маркл. Пара будет жить в Коттедже Нотингем в Кенсингтонском дворце.

В королевской семье Великобритании 2018-й год обещает быть урожайным также и на детей: по еще одному правнуку Елизавете II подарят принц Уильям с Кейт Миддлтон и Зара Тиндалл с мужем Майком. 36-летняя внучка королевы объявила о своей беременности.

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