Эрдоган назвал главную цель турецкой операции на севере Сирии

Критикующие Анкару за операцию "Оливковая ветвь" в сирийском Африне "не беспокоятся о будущем сирийцев и решении их проблем", заявил президент Турции

Главная цель военной операции "Оливковая ветвь", проводимой Турцией в районе Африн на северо-западе Сирии, - "обеспечение безопасности сирийцев, территориальной целостности Сирии и нацбезопасности Турции". Об этом турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил в своем выступлении в Анкаре, сообщает информагентство Anadolu.

"Главная цель этой операции - обеспечить безопасность жизни и имущества сирийцев, а также территориальную целостность Сирии и национальную безопасность Турции", - сказал глава государства.

Эрдоган отметил, что у Турции "нет планов на территории другой страны" и операция в Африне закончится, "когда ее цели будут достигнуты, как это было с операцией "Щит Евфрата".

Турецкий лидер также подчеркнул, что операция "Оливковая ветвь" ведется не против курдов, а против "террористов в регионе".

"Совершенно ясно, что у нас нет проблем с нашими курдскими гражданами. Это также не вопрос курдского коридора. Это вопрос уничтожения террористического коридора в Сирии", - заявил Эрдоган.

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По его словам, критикующие Турцию за операцию в Африне "не беспокоятся о будущем сирийцев или решении их проблем".

"Никто не знает, когда ракеты, выпущенные по Рейханлы (21 января 2018-го город Рейханлы на юге Турции подвергся ракетному обстрелу, в котором турецкие власти обвинили сирийских курдов - ред.), полетят на тот или иной европейский или американский город", - сказал президент.

Также Эрдоган отметил, что у Турции "нет желания оставаться" в Сирии.

20 января 2018 года турецкая армия начала военную операцию "Оливковая ветвь" против курдских Отрядов народной самообороны (YPG), базирующихся в районе Африн на севере Сирии. Анкара считает YPG сирийским ответвлением Рабочей партии Курдистана, признанной в Турции террористической организацией.

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