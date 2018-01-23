В России запретили прокат кинокомедии "Смерть Сталина"

Сатирический фильм о борьбе за власть в СССР после смерти Иосифа Сталина содержит "запрещенную законом РФ информацию", утверждают в Минкульте России

В России не покажут британско-французскую кинокомедию "Смерть Сталина", выход которой на экраны страны был запланирован на 25 января 2018 года. Министерство культуры РФ отозвало прокатное удостоверение у фильма, о чем сообщило сегодня на своем официальном сайте.

Согласно сообщению, удостоверение было отозвано в связи с "выявлением при публичной демонстрации фильма материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством Российской Федерации".

В Минкультуры отмечают, что ранее группа российских деятелей культуры и политиков направила письмо главе ведомства Владимиру Мединскому с призывом "провести дополнительную юридическую экспертизу фильма на предмет соответствия законодательству России".

"После просмотра у нас сложилось впечатление, что это… пасквиль на историю нашей страны, злобная и абсолютно неуместная якобы комедия, очерняющая память о наших гражданах, победивших фашизм", - цитируют в министерстве текст письма.

Авторы обращения также считают, что в картине содержится информация "экстремистского" характера, "направленная на унижение достоинства российского (советского) человека", а в трейлере "усматривается оскорбительное отношение к государственному гимну страны".

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Фильм "Смерть Сталина", снятый шотландским сатириком и режиссером Армандо Ианнуччи, впервые был показан в сентябре 2017 года на Международном кинофестивале в Торонто. Картина в духе сатиры повествует о борьбе за власть, которая разворачивается между соратниками советского диктатора Иосифа Сталина после его смерти в марте 1953 года.

В Украине премьера фильма запланирована на 25 января 2018-го.

В декабре 2017 года российские ученые в открытом письме раскритиковали интервью главы ФСБ Александра Бортникова, в котором тот, по мнению авторов обращения, оправдывает сталинские репрессии.

Видео: YouTube / planetakino

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