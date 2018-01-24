Из-за дождей Сена и Рейн вышли из берегов: фото

Количество осадков должно снизиться, но вода в низовьях рек продолжает подниматься

Во вторник, 23 января, в Сене и Рейне продолжил подниматься уровень воды. Проливные дожди не прекращаются и власти Парижа и Страсбурга предпринимают меры безопасности, сообщает RFI.



Уровень воды в Сене может достигнуть своего пика и достигнуть 6,1 метра. В последний раз такой уровень воды в Сене был в июне 2016 года. Некоторые дороги и автотуннели в Париже закрыты. Со среды, 24 января, остановят движение на отрезке ветки региональных поездов. Закрыли для посетителей Лебединый остров неподалеку от Эйфелевой башни.

Мэрия призвала жителей Парижа не оставлять ценные вещи в подвалах, которые могут быть наводнены из-за подъема грунтовых вод.

На востоке Франции из-за непрекращающихся проливных дождей и таяния снега из берегов вышел Рейн. Власти были вынуждены затопить польдер площадью в 600 гектаров к югу от Страсбурга, чтобы сдержать подъем воды.

Оранжевый уровень тревоги объявили в 23 французских департаментах, где есть риск наводнения. Во вторник количество осадков начало снижаться. Вода должна начать сходить в верховьях рек. Но в низовьях уровень воды продолжает подниматься.

Фото: Mairie de Paris

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