49 стран пользуются лазейками в санкциях против КНДР - аналитики

Больше всего нарушителей санкционных требований Совбеза ООН замечено среди стран, которые вовлечены в незаконные поставки КНДР или закупку там сырья

Вчера, 24 января, Минфин США объявил о новом расширении санкций против Северной Кореи, но даже при таком ужесточении некоторые эксперты находят международные усилия недостаточными, поскольку эффективными будут лишь точечные меры. Об этом пишет агентство Голос Америки.

В ежегодном выпуске аналитического доклада Peddling Peril Index, подготовленном Институтом научных исследований и международной безопасности и представленного на Капитолии, утверждается, что санкционный режим с КНДР нарушают 49 стран.

"Северная Корея в большинстве случаев предпочитает "работать" со странами, в которых почти или полностью отсутствует экспортный и финансовый контроль, а также с теми, кто наиболее подвержен коррупции", - отметил президент института Дэвид Олбрайт.

По данным автором доклада, не менее 13 государств продолжают военно-техническое сотрудничество с изоляционистским режимом. К примеру, северокорейские военные инструкторы работают сразу в нескольких странах Африки, занимаясь подготовкой подразделений президентской гвардии в Анголе, Уганде и Конго.

Читайте также: Нефть из России: Reuters рассказали, как КНДР обходит санкции

КНДР также экспортирует вооружения и военную технику в Эритрею, Мозамбик, Намибию, проводит обслуживание и ремонт некоторых боевых систем, включая установки ПВО Печора в Танзании. В списке стран, которые поддерживают такое сотрудничество с КНДР, также есть Иран, Шри-Ланка, Куба и Сирия.

Северокорейские эксперты, считают в ООН, помогают Дамаску обслуживать системы ПВО, ракетные комплексы Scud и, вероятно, разрабатывать химическое оружие.

По информации того же института, гораздо большее число стран мира вовлечены в незаконные поставки Пхеньяну или закупки различного сырья в Северной Корее. В этом списке - 44 страны, в том числе РФ, Болгария, ФРГ, Индия, Иран, Малайзия, Польша, Румыния, ОАЭ и другие, а компании других 20 государств (среди которых снова РФ, Перу, Панама, Греция, Бразилия и Япония) предоставляют компаниям из КНДР возможность использовать свои флаги на принадлежащих Пхеньяну морских судах. Благодаря этому Пхеньян обходит морской санкционный режим.

Олбрайт считает, что в этой ситуации первым шагом должна стать разработка "жестких и точечных" финансовых санкций, которые бы заставили власти разных стран выполнять резолюции Совбеза ООН.

Читайте также: КНДР вскоре сможет нанести ядерный удар по США - директор ЦРУ

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.