Звезду фильма "Как есть жареных червяков" задержали за ограбления

Вместе со спутницей они за несколько минут совершили серию вооруженных ограблений

Бывшего актера фильмов студии Disney Адама Хикса задержали по подозрению в серии ограблений с применением оружия в городе Бербанк (штат Калифорния, США). Об этом говорится в рапорте полиции города.

В сообщении сказано, что 25-летнего актера арестовали вместе с его спутницей Дэнни Тамбурро рано утром 24 января.

KTLA сообщает, что они вдвоем совершили ряд ограблений в течение нескольких минут на рассвете в среду. Один из пострадавших рассказал полицейским, что Хикс приставил к нему пистолет и требовал кошелек с деньгами. В полицию обратились четверо человек. По их словам, рыжий парень наставлял на них оружие, а девушка ожидала в машине, чтобы скрыться с места преступления.

Их жертвы сообщили, что передвигались они на автомобиле Kia темного цвета, который быстро нашли. Хикса и Тамбуро задержали, сопротивления они не оказывали.

Местные СМИ со ссылкой на лейтенанта полиции Бербанка Клаудио Лосакко также сообщают, что обыск в его доме проводили спецназовцы SWAT. В его жилище обнаружили украденную собственность.

Отмечается, что им назначили залог в 350 тысяч долларов каждому, в пятницу они состоится суд по этому делу.

Хиксу известность принесли роли в фильме "Как есть жареных червяков" в сериале "Зак и Лютер". По данным IMDB, Тамбурро тоже актриса и снялась в нескольких эпизодических ролях.

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