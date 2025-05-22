США проведут анализ всей помощи Украине. Рубио назвал причину

В США есть генеральные инспекторы, а также специальный генеральный инспектор по этому вопросу, который будет рассматривать все эти расходы

Марко Рубио (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

США проведут анализ всей помощи, предоставленной Украине в последние годы. Об этом в Сенате заявил госсекретарь Марко Рубио, передает Интерфакс-Украина.

"Очевидно, что вся наша помощь будет проанализирована. У нас есть генеральные инспекторы, у нас есть специальный генеральный инспектор по этому вопросу, который будет рассматривать все эти расходы, и если мы когда-нибудь обнаружим незаконное присвоение или манипуляции, то мы обязательно этим займемся", – сказал он.

В то же время главной целью, по словам Рубио, остается прекращение боевых действий в Украине. По его мнению, российско-украинскую войну невозможно завершить военным путем.

"Она заканчивается только переговорным урегулированием, и чем быстрее она закончится, тем меньше людей погибнет, тем меньше денег будет израсходовано и тем меньше будет разрушений", – добавил госсекретарь США.