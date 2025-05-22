США проведуть аналіз усієї допомоги Україні. Рубіо назвав причину
США проведуть аналіз усієї допомоги, наданої Україні за останні роки. Про це у Сенаті заявив держсекретар Марко Рубіо, передає Інтерфакс-Україна.
"Очевидно, що вся наша допомога буде проаналізована. У нас є генеральні інспектори, у нас є спеціальний генеральний інспектор з цього питання, який розглядатиме всі ці витрати, і якщо ми коли-небудь виявимо незаконне привласнення або маніпуляції, то ми обов'язково цим займемося", – сказав він.
Водночас головною метою, за словами Рубіо, залишається припинення бойових дій в Україні. На його думку, російсько-українську війну неможливо завершити військовим шляхом.
"Вона закінчується лише переговорним врегулюванням, і чим швидше вона закінчиться, тим менше людей загине, тим менше грошей буде витрачено і тим менше буде руйнувань", – додав держсекретар США.
- 21 січня 2025 року президент США Трамп наказав призупинити всю зовнішню допомогу від Штатів на 90 днів. Зокрема, це стосується і USAID. Україна була одним з основних реципієнтів американської допомоги за лінією USAID.
- 3 лютого мільярдер Ілон Маск заявив, що управління ефективності уряду (DOGE), яке він очолює, працює над повною ліквідацією USAID.
- Того самого дня держсекретар Рубіо заявив, що став виконувачем обов'язків директора USAID. Водночас він стверджує, що США продовжать надавати іноземну допомогу, але вона має бути "правильною".