Трамп рассказал в Давосе, благодаря чему стал президентом США

Считаю себя "болельщиком" Соединенных Штатов и думаю, что все лидеры компаний и стран должны быть фанатами своего дела, заявил американский президент

Исторически президентами США становились политики или военные, а деловой опыт помог прийти к власти классическому бизнесмену, который, к тому же, "является фанатом своей страны". Об этом на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе рассказал президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос основателя ВЭФ Клауса Шваба о том, какой опыт помог республиканцу стать лидером нации.

"Быть бизнесменом - это был отменный опыт, мне очень нравилось быть в бизнесе, и я всегда был хорош в том, чтобы что-то создавать, а также очень успешен в зарабатывании денег", - сказал он, добавив, что отличался умением делать "успешные дела" из "провальных".

Трамп подкрепил свой вывод тем, что рассказал об экономическом росте в США за год его президентства, и добавил - в случае прихода к власти Демократической партии и президента экономику бы "задушили", а он, как бизнесмен, "сумел заметить эти моменты".

"Исторически так сложилось, как мне кажется, что президентом США никогда не избирали бизнесмена или человека из бизнеса. Это всегда был либо генерал, либо политик", - отметил он.

Американский президент поставил себе в заслугу то, что "по какой-то причине умеет видеть диспропорции в СМИ и медиа". После этих его слов в зале послышались смешки, но Трамп подчеркнул, что его "всегда любили в прессе".

"Пока я не пошел в политику, то не знал, насколько отвратительными, жестокими, злобными и фейковыми могут быть СМИ", - отметил он, пошутив, что "там на галерке камеры начали сворачиваться".

"Думаю, мы с командой делаем отличную работу. У нас отменная про-бизнесовая команда, и мы снизили зарегулированность во многих сферах за год больше, чем другие администрации делали за 4, 8 или 16 лет... Считаю себя болельщиком своей страны и считаю, что все лидеры компаний и стран должны быть фанатами своего дела", - подытожил он.

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В рамках своей речи американский лидер неоднократно говорил о том, что экономика Соединенных Штатов "значительно крупнее любой другой" в мире и уверял, что "нет лучшего времени, чтобы инвестировать в США".

Выступление хозяина Белого дома затронуло следующие темы: иммиграционная и налоговая реформы в США, рост экономики страны, масштабные инвестиции в вооруженные силы, победа над террористической сетью Исламское государство на Ближнем Востоке и борьба с радикалами в Афганистане, санкционный прессинг на КНДР.

Трамп также призвал лидеров Запада больше инвестировать в оборону, а также сказал, что "нужно думать не только о себе, но и о всех гражданах, которые сделали вас теми, кем вы есть", потому как у них есть "сила и возможности, чтобы что-то менять".

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23 января, в день открытия ВЭФ, в Давосе прошли протесты против визита Трампа.

Сегодня президент Петр Порошенко намерен обсудить с госсекретарем Рексом Тиллерсоном и, возможно, американским лидером поставки летальных вооружений США в Украину.

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